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Ребров прокомментировал поражение от «Урала» на новом стадионе в Екатеринбурге
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Ребров прокомментировал поражение от «Урала» на новом стадионе в Екатеринбурге 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров подвел итоги матчу с «Уралом» на новой «Екатеринбург-Арене», в котором его команда уступила со счетом 1:2.
"Как я понимаю, это не первая игра на «Екатеринбург Арене» — на этом стадионе «Урал» уже играл с «Рубином», — цитирует Реброва газета «Известия». — Можно сколько угодно говорить, что нам не повезло играть именно в такой день, искать какие-то оправдания, ссылаться на суеверия.
Надо выходить на поле, играть и выигрывать. Нам сегодня это не удалось".
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл в гостях «Уралу» и, возможно, вычеркнул себя из чемпионской гонки в РФПЛ.
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