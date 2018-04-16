Ребров прокомментировал поражение от «Урала» на новом стадионе в Екатеринбурге

Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров подвел итоги матчу с «Уралом» на новой «Екатеринбург-Арене», в котором его команда уступила со счетом 1:2.

"Как я понимаю, это не первая игра на «Екатеринбург Арене» — на этом стадионе «Урал» уже играл с «Рубином», — цитирует Реброва газета «Известия» . — Можно сколько угодно говорить, что нам не повезло играть именно в такой день, искать какие-то оправдания, ссылаться на суеверия.

Надо выходить на поле, играть и выигрывать. Нам сегодня это не удалось".

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл в гостях «Уралу» и, возможно, вычеркнул себя из чемпионской гонки в РФПЛ.