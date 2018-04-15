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Лундквист не примет участия в чемпионате мира-2018 из-за травмы
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Лундквист не примет участия в чемпионате мира-2018 из-за травмы 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист не сможет выступать за сборную Швеции на чемпионате мира-2018. Голкипер пропустит первенство из-за травмы колена.
— Я общался с Рикардом Гренборгом​ (тренером сборной Швеции. — Прим. «СЭ») в течение двух недель, — цитирует STV Лундквиста. — Мне нужно было правильно расставить приоритеты, убедиться, что я готов к следующему сезону. Несколько дней назад я проходил медицинский осмотр, мне проверяли колено. После обследования стало ясно, что я не смогу участвовать в мировом первенстве. Что делать — нужно это принять. У Швеции будет хорошая команда, но без меня, к сожалению, в этот раз.
36-летний вратарь в 2017 году стал вместе с командой чемпионом мира.
Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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