Лундквист не примет участия в чемпионате мира-2018 из-за травмы

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист не сможет выступать за сборную Швеции на чемпионате мира-2018. Голкипер пропустит первенство из-за травмы колена.

— Я общался с Рикардом Гренборгом​ (тренером сборной Швеции. — Прим. «СЭ») в течение двух недель, — цитирует STV Лундквиста. — Мне нужно было правильно расставить приоритеты, убедиться, что я готов к следующему сезону. Несколько дней назад я проходил медицинский осмотр, мне проверяли колено. После обследования стало ясно, что я не смогу участвовать в мировом первенстве. Что делать — нужно это принять. У Швеции будет хорошая команда, но без меня, к сожалению, в этот раз.

36-летний вратарь в 2017 году стал вместе с командой чемпионом мира.

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.