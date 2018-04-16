В день тестового матча на «Волгоград Арене» заработают бесплатные парковки

21 апреля, в день проведения тестового матча на «Волгоград Арене» между «Ротором» и «Лучом-Энергией», для горожан и гостей будут работать бесплатные парковки у ТРЦ «Европа Сити Молл» и Дворца спорта с 14:00 до 22:00.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, транспорт в этот день не сможет останавливаться у арены. Автомобилистам также запретят ездить по ряду улиц. Подробнее об этом здесь.

Добавим, что 21 апреля также дополнительно выйдут на линию около 80 единиц общественного транспорта: 30 трамваев, 30 автобусов и 20 троллейбусов. Автобусы большой вместимости и троллейбусы доставят болельщиков к месту проведения игры до остановок «Бакинская» и «Дворец Спорта». Пассажиры трамвая в этот день смогут высадиться на остановке «Европа Сити Молл». Для удобства горожан и гостей города путь к стадиону укажут установленные знаки пешеходной навигации. После окончания матча общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.