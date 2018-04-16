Ещё
В день тестового матча на «Волгоград Арене» заработают бесплатные парковки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В день тестового матча на «Волгоград Арене» заработают бесплатные парковки 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
21 апреля, в день проведения тестового матча на «Волгоград Арене» между «Ротором» и «Лучом-Энергией», для горожан и гостей будут работать бесплатные парковки у ТРЦ «Европа Сити Молл» и Дворца спорта с 14:00 до 22:00.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, транспорт в этот день не сможет останавливаться у арены. Автомобилистам также запретят ездить по ряду улиц. Подробнее об этом здесь.
Добавим, что 21 апреля также дополнительно выйдут на линию около 80 единиц общественного транспорта: 30 трамваев, 30 автобусов и 20 троллейбусов. Автобусы большой вместимости и троллейбусы доставят болельщиков к месту проведения игры до остановок «Бакинская» и «Дворец Спорта». Пассажиры трамвая в этот день смогут высадиться на остановке «Европа Сити Молл». Для удобства горожан и гостей города путь к стадиону укажут установленные знаки пешеходной навигации. После окончания матча общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгоградской области состоится турнир по дзюдо имени Сергея Солнечникова «Ротор-Волгоград» уступил краснодарской «Кубани» Волгоградские пловцы с нарушением зрения завоевали 10 наград
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Овечкин на грани катастрофы52
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни8
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение