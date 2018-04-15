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Манолас травмировался в матче с «Лацио»
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Манолас травмировался в матче с «Лацио» 

Евро-футбол.Ру 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ромы» Костас Манолас получил травму в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Лацио».
Греческий футболист получил травму руки, его заменили на 73-й минуте.
"Рома" играет вничью с «Лацио» 0:0.
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