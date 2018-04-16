«Барселона» выжала все соки из «Ромы». Римское дерби завершилось ничьей

«Рома» к этой встрече подходила безусловным фаворитом. Нет, не по очкам. Эти показатели у обеих команд равные: у обеих по 60 очков. Дело в том, что «Рома» на этой неделе совершила подвиг, отыграв у «Барселоны» 3 мяча. Это был самый сенсационный камбэк на неделе. К сожалению, второй итальянской команде — «Ювентусу» — этого сделать не удалось.

А что же «Лацио»? Бьянкочелести показали результат своих «кузенов» с точностью до наоборот, бездарно проиграв 1:4 австрийскому «Ред Булу». В этом смысле у «волков» было серьезное психологическое преимущество.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Команды начали очень активно. Первые 15 минут команды демонстрировали высокую скорость, но до голевых моментов было еще далеко. Ди Франческо выбрал ровно ту же тактическую схему, которую использовал против «Барсы», а именно 3-4-3. Ставка в основном делалась на Коларова и Бруно Переса по краям. Собственно, все это идеально сработало с испанцами, и решение тренера вполне понятно.

Индзаги также не стал изобретать велосипед, да и исполнителей у «лациале» не так много, как у «Ромы». Поэтому ставка делалась на связку Филиппе Андерсона и Чиро Иммобиле. Что же касается схемы, Симоне Индзаги использовал 3-5-2, где на бровке работали Лулич и Пароло.

На 28-й минуте этот самый Пароло имел великолепную возможность открыть счет. После мягкого парашютного заброса за спины защитников «Ромы» он оказался практически один на один с голкипером соперника, но не сумел нормально обработать мяч, и в итоге эпизод был потерян.

«Рома» ответила на 38-й минуте, когда Бруно Перес после проникающей передачи от партнера бил в дальний угол, однако за Стракошу сыграла его лучшая подруга — штанга.

Первые 45 минут так и закончились всего лишь двумя опасными моментами.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во второй половине встречи команды начали усиливать свои возможности. Ди Франческо выпустил турка Ундера вместо Шика. Индзаги ответил на это двойной заменой: вместо Лулича и Филиппе Андерсона вышли Джордан Лукаку и Луис Альберто. Стоит отметить, что замены у «Лацио» резко освежили игру, особенно на левом фланге, где играл Лукаку.

Команды вплоть до 80-й минуты обменивались дальними ударами, пробуя вратарей на прочность. Вратари оказались прочней.

Все перевернулось в начале последней десятиминутки. Против Удера недалеко от штрафной площади были нарушены правила. Да так, что Раду пришлось показать красную карточку. Ди Франческо решил усилить давление, выпустив Эль Шаарави вместо Бруно Переса. «Лацио» остались в меньшинстве. И, конечно, хозяевам нужно было думать, как сдержать натиск «волков». Но «Лацио» здорово использовало свой контратакующий потенциал. Сергей Милинкович-Савич простреливал в штрафную. Из-за неразберихи в собственной штрафной вышедший на замену Эль Шаарави едва не привез гол в свои ворота. Считанные сантиметры спасли «Рому» в этой ситуации.

На добавленных минутах два удара головой едва не подарили три очка «Роме». Но в первом моменте сыграл блестяще Стракоша, а во втором –перекладина. В итоге распечатать ворота обеим командам так и не удалось, 0:0. В следующем туре «Рома» едет в гости к «Дженоа», а «Лацио» предстоит непростая встреча с «Фиорентиной».