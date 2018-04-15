«ПСЖ» разнёс «Монако» в щепки и оформил чемпионский титул

«ПСЖ» разнёс «Монако» и досрочно оформил титул чемпиона Франции.

Протокол игры

Монако

(1:0) Ло Сельсо Хиовани 14'

(2:0) Кавани Эдинсон 17'

(3:0) Ди Мария Анхель 20'

(4:0) Ло Сельсо Хиовани 28'

38' Рони Лопеш (4:1)

(5:1) Ди Мария Анхель 58'

(6:1) Фалькао Радамель 76'

Запасные: Мотта Тьяго • Трапп Кевин • Кюрзава Левен • Мбаппе Килиан

Запасные: Бошилья Габриэл • Си Сейду • Н'Дорам Кевин • Силла Мусса

15 апреля. Стадион «Парк де Пренс» (Париж).

В воскресенье вечером определились чемпионы Голландии и Англии. Могла в этот день определиться и сильнейшая команда французской Лиги 1. Чтобы оформить титул, «ПСЖ» нужно было обыграть в родных стенах «Монако». Ранее по ходу текущего сезона команды пересекались трижды, и всякий раз подопечные Унаи Эмери брали верх (2:1 в Суперкубке, 2:1 в чемпионате и 3:0 в Кубке лиги). Команда Леонарду Жардима, которая не проигрывала в 17 последних матчах Лиги 1, рассчитывала прервать столь неудачную серию.

Первый опасный момент «ПСЖ» создал на десятой минуте. Андреа Раджи головой неосторожно сбросил мяч прямо на Эдинсона Кавани, однако уругваец метров с шести умудрился не попасть в правый угол! В скором времени команда Унаи Эмери всё-таки повела в счёте. Эдинсон Кавани сделал замысловатую передачу в штрафную площадь, Дани Алвес здорово оценил обстановку и отдал отличный пас к вратарской площади. Хиовани ло Чельсо оставалось поразить пустую рамку с близкой дистанции.

Всего через несколько минут парижане упрочили своё преимущество. Юри Берчиче с левого фланга сделал подачу к воротам, а Эдинсон Кавани выиграл верховую борьбу у Джибриля Сидибе и точно пробил головой! А уже на двадцатой минуте хозяева довели дело до разгрома. Кавани сделал передачу на чужую половину поля, выведя Анхеля ди Марию на свидание с голкипером. Аргентинец приблизился к штрафной площади и мягким техничным ударом перебросил Даниэля Субашича.

На двадцать седьмой минуте «ПСЖ» сделал счёт совсем уж неприличным. Хавьер Пасторе слева обыгрался в стенку с Юлианом Дракслером и шведой сделал подачу, которую точным ударом головой замкнул Хиовани ло Чельсо. Неприятным моментом для «Монако» стала ещё и травма Джибриля Сидибе. Защитника унесли с поля на носилках и, видимо, сразу же отправили на обследование. Вскоре команде Леонарду Жардима удалось сократить разрыв в счёте. Рони Лопеш продлил свою результативную серию, замкнув на дальней штанге прострел с правого фланга.

В дебюте второго тайма «Монако» мог забить ещё один гол после грубой ошибки игрока «ПСЖ», доставившего мяч в свою штрафную площадь прямо на Рони Лопеша. Португалец убрал мяч себе под левую ногу и пробил метров с восьми, однако Альфонс Ареола совершил красивый сэйв. На пятьдесят восьмой минуте «ПСЖ» отпраздновал пятый гол. Хавьер Пасторе вывел Анхеля ди Марию на голкипера, и аргентинец оформил дубль, нанеся удар мимо Даниэля Субашича точно в сетку. Вскоре ди Мария замахивался на хет-трик, замыкая в касание прострел с левого фланга — игровой снаряд пришёлся в левую штангу.

За пятнадцать минут до конца встречи «ПСЖ» провёл шестой гол. После подачи с углового Радамель Фалькао не смог уклониться от мяча и отправил его в сетку собственных ворот, похоже, не без помощи рук. Вскоре Даниэль Субашич капитулировал в седьмой раз, когда из пределов штрафной площади точно пробил Юлиан Дракслер.

Итоговый счёт — 7:1. «ПСЖ» разнёс «Монако» в щепки и досрочно оформил титул чемпиона Лиги 1!