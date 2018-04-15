«ПСЖ» разнёс «Монако» в щепки и оформил чемпионский титул 

«ПСЖ» разнёс «Монако» и досрочно оформил титул чемпиона Франции.
Протокол игры
Монако
(1:0) Ло Сельсо Хиовани 14'
(2:0) Кавани Эдинсон 17'
(3:0) Ди Мария Анхель 20'
(4:0) Ло Сельсо Хиовани 28'
38' Рони Лопеш (4:1)
(5:1) Ди Мария Анхель 58'
(6:1) Фалькао Радамель 76'
(7:1) Дракслер Юлиан 86'
Ареола Альфонс • Алвес Даниэл • Маркиньос Маркос • Силва Тьяго • Юри Берчиче • Пасторе Хавьер 40' • Ло Сельсо Хиовани 80' (Нкунку Кристофер (80') • Рабио Адриен 65' (Диарра Лассана (65') • Ди Мария Анхель 75' (Менье Томас (75') • Кавани Эдинсон • Дракслер Юлиан
Запасные: Мотта Тьяго • Трапп Кевин • Кюрзава Левен • Мбаппе Килиан
Субашич Даниэль • Туре Альмами • Раджи Андреа 61' • Жемерсон де Жесус • Жорже Марко • Моутинью Жоау 78' • Фабиньо Энрике 61' • Сидибе Джибриль 34' (Геззаль Рашид (34') • Лемар Тома • Рони Лопеш 75' (Дьякаби Адама (75') • Фалькао Радамель 82' (Тилеманс Юри (82')
Запасные: Бошилья Габриэл • Си Сейду • Н'Дорам Кевин • Силла Мусса
15 апреля. Стадион «Парк де Пренс» (Париж).
В воскресенье вечером определились чемпионы Голландии и Англии. Могла в этот день определиться и сильнейшая команда французской Лиги 1. Чтобы оформить титул, «ПСЖ» нужно было обыграть в родных стенах «Монако». Ранее по ходу текущего сезона команды пересекались трижды, и всякий раз подопечные Унаи Эмери брали верх (2:1 в Суперкубке, 2:1 в чемпионате и 3:0 в Кубке лиги). Команда Леонарду Жардима, которая не проигрывала в 17 последних матчах Лиги 1, рассчитывала прервать столь неудачную серию.
Первый опасный момент «ПСЖ» создал на десятой минуте. Андреа Раджи головой неосторожно сбросил мяч прямо на Эдинсона Кавани, однако уругваец метров с шести умудрился не попасть в правый угол! В скором времени команда Унаи Эмери всё-таки повела в счёте. Эдинсон Кавани сделал замысловатую передачу в штрафную площадь, Дани Алвес здорово оценил обстановку и отдал отличный пас к вратарской площади. Хиовани ло Чельсо оставалось поразить пустую рамку с близкой дистанции.
Всего через несколько минут парижане упрочили своё преимущество. Юри Берчиче с левого фланга сделал подачу к воротам, а Эдинсон Кавани выиграл верховую борьбу у Джибриля Сидибе и точно пробил головой! А уже на двадцатой минуте хозяева довели дело до разгрома. Кавани сделал передачу на чужую половину поля, выведя Анхеля ди Марию на свидание с голкипером. Аргентинец приблизился к штрафной площади и мягким техничным ударом перебросил Даниэля Субашича.
На двадцать седьмой минуте «ПСЖ» сделал счёт совсем уж неприличным. Хавьер Пасторе слева обыгрался в стенку с Юлианом Дракслером и шведой сделал подачу, которую точным ударом головой замкнул Хиовани ло Чельсо. Неприятным моментом для «Монако» стала ещё и травма Джибриля Сидибе. Защитника унесли с поля на носилках и, видимо, сразу же отправили на обследование. Вскоре команде Леонарду Жардима удалось сократить разрыв в счёте. Рони Лопеш продлил свою результативную серию, замкнув на дальней штанге прострел с правого фланга.
В дебюте второго тайма «Монако» мог забить ещё один гол после грубой ошибки игрока «ПСЖ», доставившего мяч в свою штрафную площадь прямо на Рони Лопеша. Португалец убрал мяч себе под левую ногу и пробил метров с восьми, однако Альфонс Ареола совершил красивый сэйв. На пятьдесят восьмой минуте «ПСЖ» отпраздновал пятый гол. Хавьер Пасторе вывел Анхеля ди Марию на голкипера, и аргентинец оформил дубль, нанеся удар мимо Даниэля Субашича точно в сетку. Вскоре ди Мария замахивался на хет-трик, замыкая в касание прострел с левого фланга — игровой снаряд пришёлся в левую штангу.
За пятнадцать минут до конца встречи «ПСЖ» провёл шестой гол. После подачи с углового Радамель Фалькао не смог уклониться от мяча и отправил его в сетку собственных ворот, похоже, не без помощи рук. Вскоре Даниэль Субашич капитулировал в седьмой раз, когда из пределов штрафной площади точно пробил Юлиан Дракслер.
Итоговый счёт — 7:1. «ПСЖ» разнёс «Монако» в щепки и досрочно оформил титул чемпиона Лиги 1!