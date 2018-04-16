Я дерусь, чтобы развлекать людей. Подробно о главном на UFC on Fox 29

14 апреля 2018 г., «Gila River Arena», Глендейл, штат Аризона, США UFC ON FOX 29 Дастин Порье и Джастин Гэтжи — хэдлайнеры UFC on Fox 29, постарались на славу, закатив жёсткий и зрелищный поединок, который стал достойным завершением минувшего турнира. В 4-м раунде «Бриллиант» сумел добыть победу ТКО, огорчив соперника в родном для Гэтжи штате. Карлос Кондит пока так и не может прервать чёрную полосу, досрочно уступив Алексу Оливейре во втором временном отрезке, и, тем самым, продолжив терять позиции в дивизионе полусредневесов.

Поединок в полусреднем весе — до 77 кг Кондит потерпел четвёртое поражение подряд, начиная с января 2016-го. Никогда ещё в карьере «Прирождённого убийцы» не было столько неудач кряду. До прошедшего турнира Карлос занимал 12-ю строчку в рейтинге, но теперь окажется в самом его конце, что для бойца такого калибра и бывшего «временного» чемпиона UFC, безусловно, грустные новости.

В стойке, где американец мог бы показать лучшие качества, бой проходил откровенно мало времени. Большая часть прошла в партере, борьбе за позиции, попытках «сабмишенов». Увы, но опасения про «тэйкдаун дифенс» Кондита, что даёт сбои регулярно, подтвердились и против Оливейры. Бразильцу за два неполных раунда трижды удавалось повалить «Прирождённого убийцу».

Как только противники впервые сошлись в клинче, Алекс оторвал Кондита от настила и обрушил вниз, причём без каких-либо особенных проблем. Если кто надеялся, что Карлос устоит на ногах, то, наверное, был разочарован, и сразу всё понял. Бразилец силён физически и ему не составило труда уложить Кондита на лопатки броском. Впрочем, позицию Оливейра не удержал, и у сетки Карлос накоротке прошёл в ноги, а затем контролировал и нанёс ряд ударов.

Алекс попытался вывернуться, но в итоге вышло так, что пустил соперника за спину, где Карлос предпринял несколько попыток проведения удушающего. У «Ковбоя» из четырёх поражений два «сабмишенами», а американец опасен в партере, поэтому мелькнула мысль, что дело для Оливейры может кончиться плохо, но ничего подобного. Бразилец защитился, дважды сумев снять захват «Прирождённого убийцы», а там уже и гонг подоспел.

В начале 2-го раунда Кондит пошёл вперёд с комбинацией ударов с рук в движении и добавил кик в корпус, но бразилец зацепился за ногу визави и уложил того на настил. Оливейра вновь не удержал позицию, вскоре позволив Кондиту встать, хотя почти сразу же прижал к сетке и провёл тэйкдаун, но Карлосу удалось подняться и самому перевести «Ковбоя» вниз.

Алекс оттолкнул соперника от себя, а когда тот вновь хотел занять позицию сверху, попал по Кондиту ап-киком. Показалось, что Карлос немного потрясён, поскольку, пускай он и накрыл бразильца сверху, но Оливейра практически сразу его перевернул. Дальше, когда оба пытались встать на ноги, находясь на коленях, бразилец прихватил голову Карлоса в захват для «гильотины», а затем уже в стойке зажал у сетки, усилив давление

Американец терпел, хотя выглядело так, что он вот-вот сдастся, что и произошло, но куда позже, и когда Алекс, продолжая удерживать голову Кондита в захвате, буквально затащил на покрытие, где Карлос, терпевший, сколько смог, вынужденно постучал. Здесь сыграла роль и физическая сила Оливейры, ведь он вцепился в шею бедного Кондита максимально плотно.

Бонус в $50 000 за «Выступление вечера» уходит «Ковбою», который одолел одного из самых серьёзных оппонентов в карьере и закрыл поражение от Янси Медейроса . Хорошая работа бразильца и одновременно заявка на то, чтобы в ближайшем будущем оказаться в топ-15.

У Карлоса рекорд за последние годы становится 0-4, а путь на самый верх в перспективе для него закрыт хотя бы потому, что на данный момент в полусредней категории много людей, являющихся либо базовыми борцами, либо просто с хорошими навыками борьбы, а это как раз и нужно против «Прирождённого убийцы». Жаль, что Мэтт Браун выбыл из боя с Кондитом, поскольку там, скорее всего, всё бы проходило в стойке, то есть в той плоскости, где бывшему «временному» чемпиону наиболее комфортно.

Сомнительно, что Карлоса уволят, даже при имеющихся невесёлых раскладах, так как это объективно хороший боец. Но лучшие времена для Кондита, когда он мог претендовать на самые высокие места, похоже, позади.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Оливейра-Кондит

Поединок в лёгком весе — до 70 кг Уже в стартовом раунде стало понятно, что в действиях Джастина Гэтжи нет существенных изменений, и он делает то же, что и в предыдущих выступлениях — идёт вперёд и давит, закрывшись блоком, пробивая в основном крюки и лоу-кики. Про то, что борец по базе, Джастин вновь предпочёл особенно не вспоминать и ставку сделал на работу в стойке.

Против Майкла Джонсона Гэтжи много пропускал, его потрясали, но выдерживал и смог победить. С Эдди Альваресом Джастин нахватал много плюх и, в конечном счёте, улетел в нокаут. На сей раз, Гэтжи вновь принял на себя множество ударов и в итоге не сдюжил. Несколько странно было услышать в интервью, что Гэтжи планирует внести коррективы после боя на UFC on Fox 29, так как по логике вещей выводы следовало сделать уже давно, но этого не наблюдается.

Возможно, причины в том, для чего Джастин выходит в клетку. Сам он, опять же, в интервью после поединка отметил: «Я дерусь не для того, чтобы выиграть или проиграть, я дерусь, чтобы развлекать людей». Если цель состоит только в этом, то экс-чемпион WSOF достигает её уже не первый раз, так как любое его появление в клетке превращается в настоящую рубку, где он проявляет себя как неимоверно духовитый и стойкий мужик, у которого силы духа и отваги столько, что хватит на десятерых. Смотреть на таких бойцов зритель всегда придёт.

Другое дело, что работает в октагоне Джастин прямолинейно и бесшабашно, предпочитая пропустить ряд сильных ударов, нежели разорвать дистанцию. Довелось слышать мнение, что Гэтжи из тех людей, кто не изменится, и серьёзный полученный урон не будет для него поводом что-либо менять, ибо по-другому Гэтжи драться просто не умеет. Что ж, судя по его выступлениям и тому факту, что выводов он не делает, даже после нокаутов, возможно, так оно и есть.

Для UFC, как организации, стремящейся заработать больше денег, такие бойцы на вес золота, ведь как уже отмечено выше — на них всегда пойдёт народ, поскольку Джастин даёт зрелище, эмоции, незабываемые впечатления, устраивая драки на потеху жаждущей этого публики. Это его собственный выбор, но с точки зрения здоровья и стремления развиваться, прогрессировать технически и тактически как бойцу — то, что делает Гэтжи — это тупиковый путь. Пока ещё есть здоровье, чтобы принимать столько ущерба, но ресурсы организма не бесконечны, и такими темпами можно себя окончательно угробить.

Уже в стартовом раунде стала видна разница между спортсменами. Порье лучше двигался, в отличие от Джастина, перемещающегося только вперёд-назад, постоянно уходил в сторону, умело бил джебы, как чтобы удерживать соперника на дальней дистанции, так и начиная с них комбинации. Гэтжи сделал ставку на жёсткие лоу-кики, создавая ими проблемы «Бриллианту». Вместе с тем, Гэтжи их никак не готовил, поэтому частенько Дастин контрил лоу-кики визави либо одиночным прямым слева, либо добавляя справа и развивая комбинацию.

Ещё один момент. Когда Порье бил свои серии, то Гэтжи часто застывал на месте, перекрывшись блоком, не пытаясь разорвать дистанцию, что было бы очень кстати, так как постоянно что-то залетало в обвод блока или между перчатками. Кроме того, если внимательно присмотреться, то, находясь под шквалом ударов «Бриллианта», пытаясь переждать их за блоком, Джастин порой опускал взгляд вниз и терял соперника из поля зрения, что крайне нежелательно, ведь в таком случае вы не видите, что происходит.

Когда Порье чуть мешкал Гэтжи доставал его каким-нибудь крюком, но подобные эпизоды происходили не столь часто, и большую часть времени принимающей стороной выступал бывший чемпион WSOF, выглядевший словно бык, прущий на матадора.

Во 2-й пятиминутке Дастин, показалось, чуть замедлился на ногах — видимо, начали сказываться увесистые лоу-кики Гэтжи по передней ноге «Бриллианта». Порье местами немного застаивался и в такие моменты как попадал сам, так и пропускал боковые от оппонента. Но преимущество всё равно оставалось на стороне Порье. Он эффективно жалил джебами и проводил отличные серии. Например, 5-6 прямых ударов справа подряд без акцента, а затем левый снизу и правый сбоку. Также Гэтжи останавливался и закрывался блоком, когда Дастин атаковал, и как обычно защита Джастина спасала не от всех попаданий противника.

Гэтжи отметился и тычком в правый глаз Порье, из-за чего рефери дал Дастину время, дабы восстановиться. Экс-чемпион WSOF отразил три попытки тэйкдауна, но сам так ни разу и не попробовал включить борьбу, что могло бы как-то разнообразить происходящее в октагоне и увеличить арсенал технических действий, что применял Гэтжи. Со стороны даже и не скажешь, что Джастин борец по базе, если ориентироваться сугубо на то, что он делал. Незадолго до гонга Гэтжи нанёс несколько неплохих апперкотов в клинче, но всё-таки серьёзной угрозы для Порье они не несли.

3-й раунд. Дастин визуально сбавил обороты. Не то, чтобы выдохся, но уже не наблюдалось в его действиях той прыти, что была пятью минутами ранее, не говоря уже о стартовом временном отрезке. Плюс на мобильность «Бриллианта» повлияли лоу-кики Гэтжи, от которых ногу Порье порой отбрасывало в сторону. Дастин пробил левый прямой, но Гэтжи подсел, ушёл от удара и контратаковал справа — Порье попятился назад и на время прижался спиной к сетке, видимо, хорошо почувствовав это попадание.

В клинчах Гэтжи неплохо бил локтями и коленями по корпусу и бёдрам соперника. Но прилетало и самому Джастину, так как в разменах его настигали прямые справа и крюки Порье. «Бриллианту» удался перевод, но Гэтжи моментально вскочил на ноги. Кстати, с Гэтжи сняли очко за ещё один тычок всё в тот же правый глаз Порье. Но перед самым гонгом уже Дастин отметился попаданием пальцем в глаз визави.

Развязка наступила в начале 4-го раунда, когда Гэтжи боком вылезло то, что он не готовил ударами рук свои многочисленные удары ногами. Во время нанесения правого лоу-кика Порье точно и жёстко сконтрил левым прямым вразрез, и ноги Гэтжи превратились в «спагетти». Джастина начало шатать, а «Бриллиант», разумеется, понёсся добивать, начав всаживать в еле стоящего противника крюки и апперкоты. Что-то подобное было в бою Гэтжи — Джонсон, где Джастина сильно болтало, но там Майкл не смог добить, а Порье хладнокровно справился с этой задачей.

Рефери Хёрб Дин вмешался и дал отмашку в тот момент, когда Гэтжи уже упал на колено. Джастин был в сознании, но продолжать не имело смысла, ведь его просто избивали. Второе поражение в карьере Гэтжи и вновь досрочное. Оба бойца получили по $50 000 в качестве дополнительных денежных бонусов за «Бой вечера». Яркая концовка турнира и определённо вишенка на торте под названием UFC on Fox 29.

Порье, который одержал третью победу в последних четырёх боях (минус поединок с Альваресом, признанный как «несостоявшийся»), выразил желание драться за пояс. Обоснованное желание, ведь Дастин — пахарь и показывает прекрасные результаты. Дэйна Уайт сообщил, что Порье — точно один из претендентов на пояс. Конечно же, не факт, что ему предоставят возможность оспорить титул Хабиба Нурмагомедова уже в следующем бою, но Дастин однозначно в числе претендентов, так как сделал достаточно для этого.

Гэтжи потерпел второе фиаско в карьере. Вновь досрочное. С кем его дальше сводить? Да, честно говоря, с кем угодно, ведь выступления Гэтжи в принципе не бывают скучными и унылыми. Другое дело, что тяжело более-менее сохранить здоровье и добиться положительного результата, если постоянно прямолинейно переть вперёд как таран, притом, что против тебя выходят реально бойцы высокого уровня.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Порье-Гэтжи ПРЕДСТАВЛЕНИЕ этих поединков

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