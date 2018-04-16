Первый — ушел. Кто на выход за Шалимовым?

Кто из ведущих тренеров отправится в отставку вслед за Шалимовым ? Прогноз Sobesednik.ru

Кажется, продажа «Магнита» заставила Сергея Галицкого внимательнее взглянуть на свой «Краснодар». За 6 матчей до конца чемпионата им был отправлен в отставку главный тренер клуба Игорь Шалимов. Этого ждали еще в прошлом году, когда команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России после встреч со слабыми клубами.

— Даже с того времени уже многое изменилось, — сказал бывший спортивный директор клуба Алексей Зинин , отказавшись подробнее комментировать отставку тренера.

Команда, расположившаяся на пятом месте, не может выиграть уже 4 матча, пропуская на последних секундах от аутсайдера. Плюс к этому главная звезда — Федор Смолов — грязно матерится в адрес болельщиков.

О том, что приключения у итальянца в России не задались, признает даже пригласивший его президент «Зенита» Сергей Фурсенко . Команда идет на четвертом месте, а это значит, что в следующем сезоне скорее всего пролетает мимо Лиги чемпионов, одним из спонсоров которой является «Газпром»

— Манчини, наверное, уйдет. Надо думать о будущем, — рассказал экс-тренер дубля «Зенита» Алексей Стрепетов . — К команде есть вопросы, надо думать не только о Лиге чемпионов, но и о том, что делать с тренерами. Приглашение дорогих иностранцев в который раз не оправдало себя, очень жаль, что мы своих российских специалистов держим на коротком поводке.

В идеальном мире тренер, который ведет команду к чемпионству, не может опасаться за свое будущее. Но в российском футболе и это не гарантия. У Юрия Семина не самые простые взаимоотношения с руководством клуба. Тренер заключил с клубом контракт на два года, который истекает этим летом.

— Главное, чтобы никто не шептался за его спиной: мол, зачем нужен Семин, это уже отработанный материал. Подковерная борьба ему мешает, — рассказал бывший тренер дубля «Локомотива» Ринат Билялетдинов . — В Киеве ему не мешали — и он стабильно добивался успеха. Если Палычу не удастся это проконтролировать, «Локомотив» чемпионом не станет — это точно.

Судя по тому, что сборная под таким руководством выиграла только 6 матчей из 19 (среди которых спарринг с «Динамо»), а тренер до сих пор у руля, мерилом его работы для нанимателей является только одно — выступление на ЧМ-2018. Контракт рассчитан ровно до августа этого года. Если сборная сыграет неубедительно, Станислав Черчесов не продержится на своем месте и двух недель.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.