Ещё
Неймар назвал приблизительную дату восстановления после травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар назвал приблизительную дату восстановления после травмы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард сборной Бразилии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал ориентировочную дату полного восстановления после травмы.
«У меня нет точного прогноза, всё зависит от прогресса, от последующих тестов, которые я буду проходить, но приблизительная дата восстановления — 17 мая», — приводит слова Неймара globoesporte.com.
Если верить прогнозу, то Неймар вернётся в строй ровно за месяц до первого матча сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России. 17 июня бразильцы сыграют против Швейцарии.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, восстанавливающийся после травмы, вернётся в расположение команды в конце апреля.
RT на русском: последние новости
РФС произвёл кадровые перестановки в судейском комитете Болельщику, бросившему петуха в тренера клуба ФНЛ, на полгода запретили посещать футбольные матчи Британия призвала секретариат ООН сообщить Совбезу о работе миссии ОЗХО в Сирии
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае6
WADA решило «добить» Россию96
Украинские футболистки передрались на поле22
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение