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Сандро Вагнер: «Реал» — сильнейший соперник из трех, что могли достаться «Баварии»
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Сандро Вагнер: «Реал» — сильнейший соперник из трех, что могли достаться «Баварии» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
Вагнер оценил игру форварда «Реала» Криштиану Роналду.
«Он великий. Мне нравятся такие люди, как он. Знаю, что многие его критикуют, но мне он нравится. Было бы скучно, будь мы все одинаковы.
Он в играх забивает больше голов, чем я на тренировках. Буду очень счастлив с ним познакомиться.
Наша защита крайне сильна, она лучшая в Европе. «Реал» — сильнейший соперник из трех, что могли нам достаться. Но наши игроки не слепые, и мы с уверенностью подходим к этим матчам», — приводит слова Вагнера Goal.
Первый полуфинальный матч между командами состоится в Германии 25 апреля. Ответная игра пройдет в Испании 1 мая.
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