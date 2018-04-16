Авдонченко: почему Галицкий терпит ситуацию с судейством в российском футболе?

Напомним, жёлтая карточка стала для Смолова четвёртой в этом сезоне и теперь он пропустит важный матч следующего тура с ЦСКА.

«Видела повтор и даже фото Смолова с порванной бутсой из «Инстаграма». Это чистый пенальти, никакой симуляции. В ситуации с тем же офсайдом нас учат: не уверен, не поднимай флаг. Также и с жёлтой карточкой — не уверен, не доставай. Особенно, если эпизод в штрафной площади. 11-метровый — это серьёзное наказание, как правило забивается гол. Не важно при каком счёте. Я как инспектор УЕФА тоже часто говорю судьям: «Не уверены, не давайте». Но бывают ситуации, когда судья уверен на 200 процентов и не свистит. Вот это, конечно, абсурд.

Игра ЦСКА — «Краснодар» точно будет очень горячей. Градус повышен — клубы борются за попадание в Лигу чемпионов. Но кто довёл ситуацию до абсурда, кто её придумал? На первый взгляд, судья Чистяков. Недавно у него уже были проблемы в матче «Луч-Энергия» — «Оренбург». Вопрос: как вообще этот судья попал на игру «Краснодар» — «Арсенал»? Сегодняшний руководитель судейского корпуса позволяет им всё, и всё им прощает. Они судят как в Варфоломеевскую ночь. Очень страшно бывает иногда за их решения.

Что делать в этой ситуации? Поверьте, никто не отменит эту карточку. Красную ещё могут рассмотреть, и то — такие случае редки. Но не жёлтую. Если сейчас дать повод, то завтра похожий вопрос поднимут все команды, все несправедливо наказанные игроки. Другое дело, что непонятно — почему все так долго это терпят? В том числе Галицкий. Уже не первый раз судьи ошибаются не в пользу «Краснодара». Что творится в нашем судействе? Вот о чём нужно задуматься. Ну а карточку уже не отменят. Сергею Николаевичу нужно смириться с этим и рассчитывать на команду без Смолова. Всё-таки второй матч без Шалимова, а «Краснодар» играет просто превосходно. Есть на что рассчитывать с новым тренером», — сказала Авдонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым

Полное интервью с Натальей Авдонченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.