Глава департамента судейства и инспектирования РФС отправлен в отставку 

Российский футбольный союз отправил в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, сообщает ТАСС.
"РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров", — заявил исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев.
"Также на заседании бюро исполкома РФС принято решение назначить руководителем судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем контрольно-квалификационной комиссии по судейству назначить Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя)", — добавил Алаев.
Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил апелляцию «Краснодара» на желтую карточку нападающего Федора Смолова.