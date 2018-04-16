В судейском комитете РФС раскритиковали работу Будогосского 

Член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Наталья Авдонченко прокомментировала работу Андрея Будогосского на посту председателя департамента судейства и инспектирования РФС. Слова специалиста приводит "Чемпионат.com".
"Методы Будогосского устарели. У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы", — сказала Авдонченко.
Функционер также добавила, что часто критикует Будогосского на судейском комитете.
"Где он их только берет — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете", — отметила она.
Ранее Будогосский поделился мнением о желтой карточке, полученной нападающим «Краснодара» Федором Смоловым за симуляцию в матче 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».