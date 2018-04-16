В судейском комитете РФС раскритиковали работу Будогосского

"Методы Будогосского устарели. У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы", — сказала Авдонченко.

Функционер также добавила, что часто критикует Будогосского на судейском комитете.

"Где он их только берет — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете", — отметила она.