Дани Алвес выиграл 37 трофеев. И он просто счастлив. Фото

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес, завоевавший свой 37-й трофей в карьере, в Инстаграме выложил фотографию и отметил, что дела должны говорить сами за себя. В воскресенье парижане стали чемпионами Франции, обыграв «Монако» (7:1).

— Работай в тишине и пусть твои достижения наводят шума, — написал Дани Алвес в Инстаграме. — Это жизнь профессионала в любой области. Спасибо Богу за возможность делать то, что я люблю…, — написал Алвес.

Алвес выиграл 23 турнира, играя за «Барселону», пять — за «Севилью», четыре — за сборную Бразилии. Три трофея игрок завоевал в «ПСЖ», еще два — в «Ювентусе».

Trabalhe em silêncio e que suas conquistas façam barulhos… assim é a vida de um profissional seja na área que for. Gratidão a Deus pela oportunidade de poder fazer o que amo e de defender o meu trabalho com o respeito que todos os trabalhos merecem… tudo parece um sonho até que vem os aprendizados, até que vem os tropeço e as barreras para mostrar-nos que somos humanos, que somos falhos, porém, a nossa constância e o nosso equilíbrio, nos manterá fortes para ser constantes em nossas batalhas diárias… aconteça o que aconteça, levante, sacode a poeira e tente outra vez! #GoodCrazyMood #champion🏆 #37 #quersercampeaoligaproGoodCrazy😂

