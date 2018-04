Дани Алвес завоевал 37-й трофей в карьере 

В воскресенье парижане стали чемпионами Франции, обыграв «Монако» (7:1).

Алвес выиграл 23 турнира, играя за «Барселону», пять — за «Севилью», четыре — за сборную Бразилии. Три трофея игрок завоевал в «ПСЖ», еще два — в «Ювентусе».

🇧🇷 Dani Alves, the most decorated player of all-time with 37 trophies: 🏆6x La Liga 🏆6x Supercopa de España 🏆5x CdR 🏆4x UEFA SC 🏆3x UCL 🏆3x CWC 🏆2x Confed Cup 🏆2x UEFA Cup 🏆1x Serie A 🏆1x Supercoppa Italiana 🏆1x Copa America 🏆1x Coupe De Ligue 🏆1x TdC 🏆1x Ligue 1 pic.twitter.com/r15Ue89SMh