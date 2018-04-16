Международная олимпиады среди курсантов военных образовательных организаций высшего образования по военной истории будет проведена в Санкт-Петербурге

Для участия в Международной олимпиаде в стенах академии соберутся около 50 команд из 27 городов Российской Федерации.

В Михайловской военной артиллерийской академии состоится всеармейский национальный этап IV Международной олимпиады среди курсантов военных образовательных организаций высшего образования по военной истории.

Для участия в Международной олимпиаде в стенах академии соберутся около 50 команд из 27 городов Российской Федерации, представляющие свыше 40 образовательных организаций высшего образования.

Конкурсные состязания пройдут с 23 по 27 апреля 2018 г., в которых примут участие более 250 человек.