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Международная олимпиады среди курсантов военных образовательных организаций высшего образования по военной истории будет проведена в Санкт-Петербурге
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Международная олимпиады среди курсантов военных образовательных организаций высшего образования по военной истории будет проведена в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для участия в Международной олимпиаде в стенах академии соберутся около 50 команд из 27 городов Российской Федерации.
В Михайловской военной артиллерийской академии состоится всеармейский национальный этап IV Международной олимпиады среди курсантов военных образовательных организаций высшего образования по военной истории.
Для участия в Международной олимпиаде в стенах академии соберутся около 50 команд из 27 городов Российской Федерации, представляющие свыше 40 образовательных организаций высшего образования.
Конкурсные состязания пройдут с 23 по 27 апреля 2018 г., в которых примут участие более 250 человек.
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