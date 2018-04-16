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Илья Брызгалов: «Ковальчук выполнил все задачи в КХЛ и теперь, как Карлсон, возвращается обратно»
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Илья Брызгалов: «Ковальчук выполнил все задачи в КХЛ и теперь, как Карлсон, возвращается обратно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Илья Брызгалов в интервью «СЭ» отметил, что у нападающего Ильи Ковальчука должно получиться возвращение в НХЛ. По его словам, мастерство форварда никуда не делось.
— Не так давно Илья Ковальчук объявил о том, что возвращается в НХЛ. По нашим данным, он уже договорился о контракте с «Рейнджерс». Получится у него?
— Ну раньше же получалось. Да, Ковальчук немного постарел, однако его мастерство никуда не делось. Все задачи, которые Илья ставил перед собой в КХЛ, он выполнил. Теперь, как Карлсон, возвращается обратно.
— По словам Ковальчука, он очень хочет войти в «Тройной золотой клуб», однако руководители «Рейнджерс» в последнее время затеяли перестройку.
— «Рейнджерс» вообще очень специфическая организация. Денег у них предостаточно. И в составе есть перспективные молодые игроки, которые в ближайшие годы выйдут на роли лидеров. Не исключаю, что в скором времени им удастся сколотить очень крепкий коллектив. (Игорь ЕРОНКО)
Полная версия интервью Ильи Брызгалова — скоро на sport-exspress.ru
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