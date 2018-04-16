Блогер семь лет снимал нападения лебедей на людей

Немецкий блогер под ником DokuNaut на протяжении семи лет снимал черных лебедей, которые нападали на людей в местном парке. Все ролики опубликованы на его YouTube-канале.

По словам мужчины, он решил документировать все случаи атаки птиц по нескольким причинам. Во-первых, парк находился прямо под окном его жилища. Кроме того, ему было интересно наблюдать за «взаимодействием между цивилизованными людьми и нецивилизованными животными». Друзья блогера сочли его ролики забавными, поэтому он решил заливать их на YouTube, передает Motherboard.

Судя по опубликованным видео, посетители парка по-разному относились к агрессивным черным лебедям. Дети с криком убегали, когда птицы надвигались на них. Некоторые взрослые, наоборот, не обращали на животных никакого внимания. Одна девушка и вовсе ловила лебедей за шею, чтобы показать над ними превосходство.

За семь лет на канале DokuNaut было опубликовано 39 роликов с участием агрессивных птиц. Самое популярное из них вышло в марте 2015 года: оно набрало более 235 тысяч просмотров. Тем не менее, страница немца не пользуется особой популярностью, на нее подписаны всего 1 600 юзеров.