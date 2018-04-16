Батшуайи может пропустить чемпионат мира из-за травмы, полученной в рурском дерби

Батшуайи вынужденно покинул поле во время матча с «Шальке» (0:2). Он был сразу отправлен в госпиталь с подозрением на перелом голеностопа.

После сегодняшнего обследования будет известен точный диагноз игрока сборной Бельгии и приблизительное время, необходимое для восстановления.

Тренер «Боруссии» Питер Штегер прокомментировал данный эпизод: «Это выглядело очень болезненно. Похоже, он надолго оказался вне игры. Но надеюсь, что все будет не так серьезно».

Миши Батшуайи перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Челси» в минувшем январе.