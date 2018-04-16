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Батшуайи может пропустить чемпионат мира из-за травмы, полученной в рурском дерби
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Батшуайи может пропустить чемпионат мира из-за травмы, полученной в рурском дерби 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Soccer News
Батшуайи вынужденно покинул поле во время матча с «Шальке» (0:2). Он был сразу отправлен в госпиталь с подозрением на перелом голеностопа.
После сегодняшнего обследования будет известен точный диагноз игрока сборной Бельгии и приблизительное время, необходимое для восстановления.
Тренер «Боруссии» Питер Штегер прокомментировал данный эпизод: «Это выглядело очень болезненно. Похоже, он надолго оказался вне игры. Но надеюсь, что все будет не так серьезно».
Миши Батшуайи перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Челси» в минувшем январе.
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