Форвард дортмундской «Боруссии» Батшуайи получил тяжелую травму

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи получил повреждение лодыжки в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Шальке-04», сообщается на официальной странице клуба в твиттере.

Отмечается, что бельгийский футболист пропустит остаток сезона, однако может восстановиться к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

Встреча между «Боруссией» и «Шальке», прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Благодаря этой победу «Шальке», идущий на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, оторвался от дортмундского клуба на четыре очка.

Батшуайи перешел в «Боруссию» из лондонского «Челси» на правах аренды зимой 2018 года. За это время он принял участие в десяти матчах чемпионата Германии, в которых забил десять мячей и отдал одну результативную передачу.