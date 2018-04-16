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Форвард дортмундской «Боруссии» Батшуайи получил тяжелую травму
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Форвард дортмундской «Боруссии» Батшуайи получил тяжелую травму 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи получил повреждение лодыжки в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Шальке-04», сообщается на официальной странице клуба в твиттере.
Отмечается, что бельгийский футболист пропустит остаток сезона, однако может восстановиться к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.
Встреча между «Боруссией» и «Шальке», прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Благодаря этой победу «Шальке», идущий на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, оторвался от дортмундского клуба на четыре очка.
Батшуайи перешел в «Боруссию» из лондонского «Челси» на правах аренды зимой 2018 года. За это время он принял участие в десяти матчах чемпионата Германии, в которых забил десять мячей и отдал одну результативную передачу.
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