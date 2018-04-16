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«Ненавижу тебя, тварина»: мать издевалась над трехмесячной девочкой (ВИДЕО)
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«Ненавижу тебя, тварина»: мать издевалась над трехмесячной девочкой (ВИДЕО) 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Шокирующее видео появилось в сети 15 апреля: мать покрывает нецензурной бранью свою трехмесячную дочку, которая жалобно плачет. Она обвиняет ее в том, что та «мешает ей жить и всю жизнь будет мешать». В конце ролика мать пинает кроватку малышки. Видео было опубликовано в группе «Яжемать» в социальной сети Instagram.
Известно, что инцидент произошел в Москве. Как пишет издание Life.ru, мать сняла ролик из мести отцу. Она по ошибке отправила видео подруге, а та обнародовала кадры и обратилась в органы опеки.
«Лучше бы я сделала вовремя аборт. Всю жизнь ты будешь слышать это из-за своего папаши», — кричит женщина.
Судя по ее голосу, она находилась в нетрезвом состоянии. Пользователи сети в массе своей были разгневаны видеороликом и пожелали женщине смерти и адских мук.
Со слов подруги, горе-мать еще во время беременности ненавидела своего ребенка и даже била себя по животу. Органы опеки забрали ребенка и передали его отцу. Что стало с героиней ролика, пока неизвестно.
Напомним, подростки напали на инвалида и выложили видео расправы в соцсеть.
Видео: instagram.com
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