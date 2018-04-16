В Совфеде призвали США «включить голову» и сесть за стол переговоров

"Нашим партнерам просто надо включить голову. Они немного заигрались. Настолько уже увлеклись противостоянием с Россией и набором собственных очков в глазах избирателей, своих партий и так далее, что они, по-моему, забыли, что играют с огнем. Что же мы сейчас воюем не с копьями и стрелами?

Сейчас страны имеют ядерное оружие, тяжелейшее и мощнейшее. Нельзя так рисковать и разбрасываться словами. Надо садиться за стол переговоров. Единственный путь к миру — это только через переговоры. Все другие варианты заканчиваются трагически", — заявил сенатор.