Ещё
В Совфеде призвали США «включить голову» и сесть за стол переговоров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Совфеде призвали США «включить голову» и сесть за стол переговоров 

Газета.Ru 8 минут назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Западу что нельзя разбрасываться словами, когда есть ядерное оружие, передает НСН.
"Нашим партнерам просто надо включить голову. Они немного заигрались. Настолько уже увлеклись противостоянием с Россией и набором собственных очков в глазах избирателей, своих партий и так далее, что они, по-моему, забыли, что играют с огнем. Что же мы сейчас воюем не с копьями и стрелами?
Сейчас страны имеют ядерное оружие, тяжелейшее и мощнейшее. Нельзя так рисковать и разбрасываться словами. Надо садиться за стол переговоров. Единственный путь к миру — это только через переговоры. Все другие варианты заканчиваются трагически", — заявил сенатор.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА не стал штрафовать Мусу за перепалку с Гончаренко "Рома" сыграла вничью с "Лацио" в римском дерби Карпин назвал поле на стадионе ЧМ-2018 "Ростов-Арена" великолепным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение