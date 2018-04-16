«Индиана» обыграла «Кливленд» в первом матче плей-офф

Грамотная защита и феноменальный Оладипо помогли «Индиане» добыть важную победу над «Кливлендом».

Перед стартом серии между «Кавальерс» и «Пэйсерс» все обсуждали несколько насущных вопросов: — Скажется ли преимущество «Индианы» в личных встречах в регулярном чемпионате? — Как Тайрон Лю распределит роли между резервистами, которые в кои-то веки полностью здоровы? — Потянут ли мясорубку плей-офф молодые лидеры «Пэйсерс» — Оладипо и Тёрнер? — В каком обличии предстанет Леброн, приучивший всех к заметным улучшениям в матчах на вылет?

Стартовые пятёрки оказались достаточно предсказуемыми, и на первых минутах команды допускали большое количество невынужденных ошибок. «Кавальерс» сделали раннюю замену: схватившего два фола Худа сменил Корвер, но хозяева продолжали постоянно промахиваться. Тайрону Лю надоело смотреть на неутешительные действия в исполнении своих игроков (лишь два точных броска с игры из 11 при трёх потерях), «Кливленд» попросил тайм-аут, так как «Индиана» в совершенно обычной манере создала преимущество 4:10.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Пэйсерс».

Защита гостей продолжала раз за разом провоцировать чужие ошибки, а Леброн наблюдал со стороны. Хилл по привычке отдавал мяч баскетболистам «Индианы», а Богданович дважды кряду забросил с фолом. На табло горело 4:18 за 4:30 до конца первой четверти, вряд ли Король рассчитывал на подобное начало. «Индиана» почувствовала кураж и продолжала грамотно давить на слабые точки «Кливленда». Нэйт Макмиллан умело определил некоторые позитивные сдвиги от Джеймса и тут же попросил отдых для своих парней.

После тайм-аута на паркет вышел Стивенсон и принялся окучивать Леброна по полной. Если Лэнс создавал проблемы Королю в атаке, то Оладипо ещё и трёшку бросил «в лицо» 23 номеру «Кавс». «Пэйсерс» организовали 17-очковый гандикап, полагаясь на активную оборону и грамотное нападение. Свои первые очки главная звезда «Кавальерс» набрал лишь спустя 10 минут после начала поединка. Стивенсон не остановился и продолжил наслаждаться собственными действиями, заколотив сумасшедший данк с фолом, а потом ещё и дальнюю бомбу через сами знаете кого. 14:33 по итогам первой четверти, в Торонто и Филадельфии радостное предвкушение.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Пэйсерс».

Вторая 12-минутка заставила поверить в возвращение «Кавальерс» — хозяева начали с рывка 7:0, забросив наконец-то первый трёхочковый. Только после этого присел отдохнуть Леброн, и представилась возможность оценить действия «Кливленда» без Короля. «Пэйсерс», похоже, пребывали в шоке от добытого превосходства и перестали следовать тренерской установке, чередуя неподготовленные броски с глупыми нарушениями. Взятый Макмилланом перерыв подействовал, и «Индиана», успокоившись, ответила качественной обороной и лёгкими очками в быстрых прорывах, заставив уже Лю вмешиваться в происходящее на площадке. Пришлось возвращаться на паркет Джеймсу. Небольшие проблемы с «большими» наметились у гостей, ведь Сабонис рано получил третье персональное замечание. Леброн завёлся и завершил несколько владений подряд, приведя в восторг «Куикен Лоанс-Арену», а вот вторая опция «Кавальерс» в атаке явно не впечатляла — Кевин Лав смазал все четыре попытки с игры, отмечаясь только в борьбе под щитами. Концовка первой половины прошла, пожалуй, под диктовку гостей, которые практически вернули фору, завоёванную ранее. С точки зрения статистики счёт 38:55 объяснить достаточно легко: обе команды выбросили по 14 трёхочковых, но «Кавальерс» попали лишь пару попыток, а «Пэйсерс» реализовали ровно половину. «Кливленд» не был похож на себя образца лучших поединков регулярного чемпионата, зато «Индиана» демонстрировала тактическую выучку и большую часть времени играла так, как и планировала.

Третья четверть началась с продолжения предыдущих, и гости уверенно набирали очки после огрехов «Кавальерс», вынудив Лю снова прибегнуть к вмешательству. Ранние замены и попытки встряхнуть баскетболистов «Кливленда» не принесли результат. «Пэйсерс» хладнокровно наказывали оппонентов за каждый просчёт или потерю, продолжая держать комфортное преимущество.

«Кавальерс» пытались взвинтить темп и устроить град из дальних бросков, но «Индиана» гнула свою линию и ускорялась лишь при необходимости, полагаясь на верные розыгрыши в позиционном нападении. Смит, Кальдерон и остальные продолжали мазать из-за дуги, а Коллисон и Оладипо по очереди перехватили мяч у Джеймса, который не выглядел одним из лучших игроков в истории. Однако сами гости слегка застопорились в нападении, и мудрый Нэйт Макмиллан затребовал перерыв. Хотя в этот раз это скорее помешало «Индиане» — Джей Ар нащупал бросок, Нэнс отработал сзади и забил с фолом, и разница сократилась до 10 очков. «Пэйсерс» совсем потерялись в нападении, а тут ещё и Лав едва не сделал 3+1, смазав бонусный штрафной. Тем временем Сабонис получил уже пятое персональное замечание, явно проваливая встречу. В одном из проходов Джеймса не выдержали нервы у Стивенсона. Лэнс пытался снести рукой воображаемую корону Короля, за что и получил технический. Третья 12-минутка завершилась при всего «+8» для «Пэйсерс», это отличная интрига на оставшееся время.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Кавс».

Заключительная четверть стартовала с активных действий Стивенсона, которому отдых определённо пошёл на пользу, но хозяева уже почувствовали запах крови и не собирались отпускать соперника. И всё же «Пэйсерс» нашли в себе некоторые силы для охлаждения горячих «Кавальерс» — благодаря невозмутимому Оладипо, атакующему с сумасшедшим процентом с периметра. За 8:03 до сирены на табло горело 71:85. Богданович забил издали, Леброн в ответ промахал, а Нэнс переборщил в борьбе за подбор. В воздухе ещё витала атмосфера возможного чуда от «Кавальерс», ведь и сама «Индиана» теоретически могла дрогнуть. У хозяев были шансы на спасение, однако досадная потеря при быстром прорыве и блокшот Нэнсу от Тёрнера помогли «Пэйсерс» продержаться ещё какое-то время. Дальние броски в конечном итоге подвели Тайрона Лю, а плана «Б» в закромах главного тренера так и не нашлось.

Оладипо продемонстрировал сумасшедшую эффективность, реализовав 11 из 19 с игры, в том числе шесть дальних бросков при девяти выпущенных. Виктор набрал 32 очка, добавив к ним шесть подборов, четыре передачи и четыре перехвата. «Кавальерс» пора отправляться в зал и тренировать трёхочковые, ведь уступать с разницей в 18 баллов при том, что Леброн делает трипл-дабл, совсем несерьёзно. «Пэйсерс» образцово надавили на все слабые точки «Кливленда» и заслужено повели в серии, которая обещает стать увлекательной.