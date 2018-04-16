Ещё
Моуринью готов обменять Де Хеа на Иско
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью готов обменять Де Хеа на Иско 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал" могут совершить громкую сделку, информирует испанская пресса.
Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов обменять голкипера своей команды Давида Де Хеа на полузащитника королевского клуба Иско. Как ожидается, «сливочные» вполне могут пойти на такое предложение, так как они уже давно заинтересованы в подписании «первого номера» «Юнайтед», а 25-летний хавбек так и не стал на «Сантьяго Бернабеу» безоговорочным игроком основного состава.
Soccer News: последние новости
Бэйл нарушил планы Переса на летнее трансферное окно Гвардиола выиграл семь чемпионских титулов за девять лет своей тренерской карьеры "Ювентус" проявляет интерес к четырем игрокам ПСЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение