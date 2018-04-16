Зинедин Зидан: Иско играет важную роль для меня, и если вам кажется иначе, то это не так

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"Доволен игрой. Мы серьезно подошли к матчу, хотя некоторым я дал отдых, потому что мы думаем о полуфинале Лиги чемпионов.

Что касается Иско, то он всегда был важен для «Реала». В этом сезоне он сыграл намного больше, чем в прошлом. Рад, что ему удалось забить. Он играет важную роль для меня, и если вам кажется иначе, то это не так", — цитирует Зидана издание AS.

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против мюнхенской «Баварии».