Подозреваемый в употреблении допинга велогонщик Фрум отказался публично комментировать своё дело

Титулованный британский велогонщик Крис Фрум , допинг-проба которого осенью 2017 года показала повышенное содержание в организме спортсмена препарата сальбутамола, использующегося в качестве лекарства от астмы, заявил, что не намерен отвечать на любые вопросы, связанные с рассмотрением его дела.

«Как я говорил с самого начала, весь этот процесс должен был стать конфиденциальным. Но это, к сожалению, не так. Это не та тема, которую мне хотелось бы обсуждать, и я не думаю, что это должен делать кто-либо ещё», — цитирует победителя престижных многодневок «Тур де Франс» и «Вуэльта» издание Cyclingnews.

По словам Фрума, он не может сказать, как быстро будет рассмотрено его дело, но надеется, что разбирательство закончится как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Фрума могут не допустить до участия в следующей версии «Тур де Франс» из-за подозрения в употреблении допинга.