Велогонщик Фрум больше не будет давать комментарии по допинговому делу

Британский велогонщик Кристофер Фрум больше не будет давать комментарии относительно допингового дела о превышении им допустимой дозы сальбутамола на «Вуэльте-2017». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Как я говорил с самого начала, весь этот процесс должен был быть конфиденциальным. Но это, к сожалению, не так, поэтому я не собираюсь больше давать комментарии по этому поводу и не думаю, что другие должны это делать.

Мы стараемся ускорить решение проблемы. Не знаю, как быстро все произойдет, но мы следим за тем процессом в Международном союзе велосипедистов (UCI) и надеемся как можно скорее получить вердикт", — приводит слова Фрума Сyclingnews.com.

Он добавил, что реакция болельщиков в 2018 году на гонках была ошеломляющей

"И пелотон, и команда меня тоже поддержали. Надеюсь, все решится как можно скорее", — отметил велогонщик.

Ранее сообщалось, что его дело о допинге передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).