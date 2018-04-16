«СКА-Хабаровск» первым проиграл на новой «Ростов Арене» 

В очередном туре чемпионата России по футболу армейцы Хабаровска играли на выезде против ФК «Ростов». Это была первая игра на новой «Ростов Арене», построенной к Чемпионату мира. Ростовчане оказались более удачливыми и одолели дальневосточников — 2:0. Уже в следующем туре наша команда официально может проститься с Премьер-лигой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Реализация билетов на первый для ростовской красавицы-арены матч сопровождалась скандалами. При вместимости в 45 тысяч, количество билетов, которые поступили в продажу, было ограничено 13 тысячами. Спрос зашкаливал. Люди стояли в очереди по много часов, а спекулянты просили 6 тысяч за билет, который по номиналу стоил 400 рублей. Но организационные сложности не омрачили новоселье. «Ростов» победил заслуженно, но при этом хабаровчане потрепали хозяевам нервы. Хозяева открыли счёт на 40-й минуте. «Исторический» гол на новой арене провёл исландец Сигурдарсон. Он резво набежал на ближнюю штангу после подачи Калачёва с углового и с лета красиво уложил мяч в угол. В дальнейшем зрителям пришлось изрядно поволноваться, гости часто совершали подходы к воротам Абаева, и в любую секунду могли сравнять счёт. И только гол Байрамяна, которому также ассистировал опытный Калачёв, снял все вопросы по поводу победителя. «Ростов» впервые выиграл при Валерии Карпине. Армейцы же продолжают не забивать. Нынешней весной с учётом кубкового матча с «Шинником» наши футболисты на протяжении 660 минут не могут поразить ворота соперников.
— План на игру до гола мы выполняли, хотя помарки были, — сказал наставник армейцев Сергей Передня. — К сожалению, пропустили со стандарта — хозяевам удалась домашняя заготовка, блокировали нашего игрока и забили гол. Потом во втором тайме пропускали контратаки. Недоволен тем, что доходим до штрафной и начинаем думать, что делать дальше. Да, старались, самоотдача была, были ошибки. Что имеем, то и имеем на данный момент.
Очередной, предпоследний домашний матч в сезоне «СКА-Хабаровск» проведёт 22 апреля с динамовцами Москвы.
«РОСТОВ» — «СКА-ХАБАРОВСК» — 2:0 (1:0) «Ростов»: Абаев, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Юсупоа, Гацан, Сигурдссон, Бобен, Сигурдарсон (Шомуродов, 77), Ионов (Зуев, 87), Скопинцев (Байрамян, 73)
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко (Никифоров, 46), Пуцко, Димидко, Наваловский, Карасев, Самсонов, Федотов (Баляйкин, 78), Канунников, Секульски (Казанков, 60)
Голы: 40 мин. — Сигурдарсон (1:0), 89 мин. — Байрамян (2:0)
Предупреждения: Калачев, 85 — Казанков, 70, Эдиев, 88 Главный судья Москалев (Воронеж) 15 апреля. Стадион «Ростов-Арена». 12 736 зрителей