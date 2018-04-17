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Безналичный оборот по дебетовым картам Сбербанка достиг 60%
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Безналичный оборот по дебетовым картам Сбербанка достиг 60% 

АиФ 9 минут назад
Фото: АиФ
Доля безналичного оборота* по дебетовым картам Сбербанка в 2017 году достигла 60%, увеличившись за год на 9 п.п. Портфель активных дебетовых карт за год вырос на 14% и составил 102,4 млн штук.
За год доля бесконтактного оборота по картам Сбербанка в торговом эквайринге выросла в 12 раз и достигла на конец года 18%, а на данный момент превышает 23%. Значительный рост показателя связан с переводом выпуска всех новых карт на бесконтактную технологию: на данный момент 35 млн дебетовых карт работают по «бесконтакту». Скорость оплаты «в одно касание» в 12 раз быстрее классической оплаты по чипу и составляет в среднем 3 секунды за операцию.
В 2017 году в 3 раза больше клиентов стали регулярно оплачивать покупки с помощью смартфона по технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay — сейчас их уже более 3 млн человек.
«В фокусе нашего внимания в 2017 году было повышение безналичного оборота по картам и развитие digital сервисов, доступных для карт Сбербанка. Одним из основных драйверов роста «безнала» стало развитие бесконтактной технологии — в 2017 году банк завершил процесс перевода новых карт на бесконтакт, сделав также бесконтактной и карту моментальной выдачи. Уже 23% оплаченных картами покупок клиенты осуществляют в одно касание, — рассказала директор дивизиона «Банковские карты и эквайринг» Сбербанка Светлана Кирсанова. — Оформить карту стало удобнее — достаточно оставить заявку на сайте или на веб версии в Сбербанк Онлайн, а в мае сервис будет доступен и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн».
Более 1 млн карт клиенты заказали, оформив на сайте Сбербанка, — такая возможность появилась в мае 2017 года. В марте 2018 года Сбербанк запустил возможность оформления карты в Сбербанк Онлайн — уже более 15 тысяч карт заказано таким образом.
*Безналичный оборот в данном случае — это торговый оборот, безналичные платежи и безналичные расчеты (с учетом P2P переводов, исключая переводы между своими счетами) по дебетовым картам.
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