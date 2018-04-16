«Эмоций было через край»: в Екатеринбурге прошли бои ММА

В воскресенье в Екатеринбурге прошел городской открытый турнир по ММА среди новичков (спортсменов с опытом занятия до года. — Прим. автора) в клубе единоборств «Fightpro». Около 50 участников из Екатеринбурга и Свердловской области избивали друг друга на ринге. Не обошлось без нокаутов — борцы падали без чувств.

— Эмоций было через край, — рассказал руководитель клуба «Fightpro» Иван. — Много пришло людей из нашего клуба, клубов наших тренеров. Ребята жаждут следующих городских турниров.

Схватки были жесткими. Из 50 человек трое упали в нокауты.

— Нокауты сегодня были. Три. Прямые попадания в голову, — продолжил Иван. — Бригада медиков дежурила. А парни показали класс. Кому-то просто дано и он может всего месяц заниматься, но выглядеть уже уверенным борцом. А кто-то может заниматься пять лет и ничему не научиться.

Среди борцов были люди разных возрастов, для молодых — это стартовая площадка для спортивной карьеры, для более старших — антипод сидению на диване за банкой пива.

— Многие молодые участники собираются профессионально единоборствами заниматься. У них есть потенциал. А те, кто постарше, 30–40 лет, ради удовольствия приходят. Это же лучше, чем с пивом на диване сидеть.

Неделю назад в Екатеринбурге завершился сезон «Лиги бокса». Там спортсмены сражались под звуки рэпа.