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В Венесуэле выпустили альтернативную боливару валюту
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В Венесуэле выпустили альтернативную боливару валюту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 16 апр — РИА Новости. Стремительно обесценивающийся боливар заставляет венесуэльские власти на местах искать новые альтернативы национальной валюте — в воскресенье мэрия Каракаса запустила собственную денежную единицу под названием карибе.
Глава администрации города Эрика Фариас заявила, что карибе поможет защитить население в условиях экономической войны. По данным канала Globovision, всего в обращение выпущены купюры в 5, 10, 20, 50 и 100 карибе. Каждая единица новой валюты соответствует 1 тысяче боливаров, что по курсу черного рынка равняется ничтожной величине в две тысячных доллара США. Самая крупная банкнота в 100 карибе равна примерно 20 американским центам.
Это далеко не первая региональная валюта, которая появилась в Венесуэле в последнее время на фоне гиперинфляции и одновременного дефицита денежной массы. Так, в середине марта город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием.
В декабре 2017 года руководство одной из коммун района Катия в столице Каракасе также решило выпустить собственную валюту — паналь. Он должен использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Первой такой операцией стала продажа риса, собранного в той же коммуне. Цена пакета составила 3 паналя, а курс установлен из расчета, что 1 паналь равен 5 тысячам боливаров.
Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на черном рынке превышает 483,7 тысячи боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44,6 тысячи. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только недавно ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу черного рынка всего около 0,2 доллара США. На 4 июня в стране назначена деноминация нынешнего боливара. С новых купюр будут убраны три нуля.
Венесуэла в феврале выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро». Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.
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