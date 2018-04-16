Илья Воробьев: Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят

Илья Воробьев, и.о. главного тренера сборной России:

— Легких игр в сборной вообще не бывает. Нам противостояла взросла опытная команда. Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы. Сегодня мы немножко откатились назад, играли чуть иначе, чем в первой игре, не так агрессивно. На второй день подряд надо было беречь силы. У нас сегодня осталось всего шесть защитников, так как микротравмы получили Трямкин и Кулик. Хорошие две игры провел вратарь Игорь Шестеркин.

Анвар Гатиятулин, тренер сборной России:

— У нас было две непростых игры. Времени на восстановление было немного. Ребята сыграли строго по заданию, терпеливо, смогли создать момент, реализовать его и сыграть по счету. Мы попросили игроков уделить большее внимание обороне, сыграть построже, цепляться в атаке, создавать моменты. Отмечу и надежную игру вратаря Игоря Шестеркина.

— Насколько тяжело было играть в шесть защитников?

— На игроков обороны легла дополнительная нагрузка. Они выполнили все: не усложняли игру, играли короткими сменами.

— Уже успели адаптироваться в сборной?

— Приглашение в сборную — приятный для меня сюрприз. Чувствую огромную ответственность. Меня поддержали коллеги по тренерскому штабу.

Игорь Шестеркин, вратарь сборной России:

— Первый матч, который был вчера, мне дался тяжело, так как я давно не играл. Во втором уже появилась уверенность. Не сказал бы, что контролировал даже отскоки и рикошеты. Пара моментов была очень опасных — шайба отскакивала сопернику точно на крюк. Но ребята самоотверженно бросались под шайбу, ловили ее на себя, за что им огромное спасибо. За время без игр я тренировался, помогли постоянные занятие на велотренажере. Но было душновато.

— Какой момент матча стал самым тяжелым?

— Очевидно, что это была концовка, когда соперник снял вратаря. Один раз попало в крестовину, еще раз махнул ловушкой, и шайба попала точно в нее. Удача была на нашей стороне. Отмечу, что вся команда играла самоотверженно, поэтому совместные усилия и дали результат.