Тотальный диктант в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 15 апреля / Синьхуа / — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)

Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)