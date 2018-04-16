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Тотальный диктант в Санкт-Петербурге
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Тотальный диктант в Санкт-Петербурге 

ИА Синьхуа 4 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
Санкт-Петербург, 15 апреля /Синьхуа/ — 14 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит» прошел тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. (Синьхуа/Ирина Мотина)
ИА Синьхуа: последние новости
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