В Барнаульском зоопарке хорек радуется наступлению тепла

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» опубликовал в своем аккаунте в социальной сети видео, на котором хорек греется на солнце.

Доброго всем утречка и чудесного настроения 😊 #БарнаульскийЗоопарк #Барнаул#Barnaul22#Zoo22

Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru)

14 Апр 2018 в 6:48 PDT На официальной странице «Лесной сказка» не в первый раз появляются видео, вызывающие умиление, например, белка, которая ест малину.

Время обеденного перерыва ☝️ Всем приятного аппетита! 😉 #БарнаульскийЗоопарк #Барнаул#Barnaul22#Zoo22

Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru)

5 Апр 2018 в 10:41 PDT