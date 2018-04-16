В Барнаульском зоопарке хорек радуется наступлению тепла 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» опубликовал в своем аккаунте в социальной сети видео, на котором хорек греется на солнце.
Доброго всем утречка и чудесного настроения 😊 #БарнаульскийЗоопарк #Барнаул#Barnaul22#Zoo22
Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru)
14 Апр 2018 в 6:48 PDT На официальной странице «Лесной сказка» не в первый раз появляются видео, вызывающие умиление, например, белка, которая ест малину.
Время обеденного перерыва ☝️ Всем приятного аппетита! 😉 #БарнаульскийЗоопарк #Барнаул#Barnaul22#Zoo22
Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru)
5 Апр 2018 в 10:41 PDT