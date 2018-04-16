Буффону предложат доиграть в Аргентине

Аргентинская «Бока Хуниорс» планирует заключить контракт с голкипером туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном, который по окончании сезона может стать свободным агентом. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Radio Continental, соглашение с 40-летним итальянцем будет рассчитано на полгода.

Команда планирует усиление состава в преддверии решающих матчей в Кубке Либертадорес.

Убедить перебраться итальянского вратаря в Буэнос-Айрес попытается форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес, который с 2013 по 2015 год выступал за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Буффон может по окончании нынешнего сезона объявить о завершении карьеры.