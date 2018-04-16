В Красноярске состоится фестиваль скандинавской ходьбы

В красноярске пройдет «Первый фестиваль скандинавской ходьбы», сообщают организаторы.

Событие состоится 21 апреля. В программе — мастер-класс от Ксении Кацер по правильной технике скандинавской ходьбы для всех любителей здорового образа жизни. Зрителей ждет массовый старт и лотерея.

«В нашем крае привыкли ассоциировать скандинавскую ходьбу лишь с пожилыми людьми, но я уверена, что молодое поколение со временем оценит преимущества этого вида физической нагрузки по достоинству, — говорит Ксения Кацер, глава Красноярского краевого регионального отделения Российской Федерации Северной (скандинавской) Ходьбы. — Тогда в марафонах и спортивных праздниках будут участвовать все поколения сибиряков«.