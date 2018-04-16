Неймар отказался от перехода в «Реал» ради «Манчестер Юнайтед» 

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Don Balon, бразилец хотел бы поработать с тренером «дьяволов» Жозе Моуринью. Предварительное соглашение «МЮ» с Неймаром уже достигнуто.
Отмечается, что Неймар не захотел переходить в мадридский "Реал" из-за опасения по поводу принятия игрока болельщиками команды после его выступлений за каталонскую «Барселону».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Неймара взамен Поля Погба и Антони Марсиаля.