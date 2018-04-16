Неймар отказался от перехода в «Реал» ради «Манчестер Юнайтед»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед" . Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Don Balon, бразилец хотел бы поработать с тренером «дьяволов» Жозе Моуринью. Предварительное соглашение «МЮ» с Неймаром уже достигнуто.

Отмечается, что Неймар не захотел переходить в мадридский "Реал" из-за опасения по поводу принятия игрока болельщиками команды после его выступлений за каталонскую «Барселону».