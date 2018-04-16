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Массимилиано Аллегри: «Ювентус» не являетсч фаворитом в борьбе за скудетто
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Массимилиано Аллегри: «Ювентус» не являетсч фаворитом в борьбе за скудетто 

Советский спорт 1 час назад
— Мы не являемся фаворитами в борьбе за cкудетто. Хочу поблагодарить футболистов, потому что им нелегко было одержать очередную победу после истощения в Лиге чемпионов. Мы были сфокусированы, играли спокойно и грамотно. У «Наполи» сенсационная команда. Думаю, последующие два тура станут решающими в борьбе за чемпионский титул. Или, если хотите, почти решающими, — считает главный тренер «Ювентуса».
Кроме того, Аллегри ответил на вопрос относительно своего будущего.
— Я уже говорил, что в марте-апреле мы планируем свое будущее. Я счастлив работать в «Ювентусе». С открытием трансферного окна я отправляюсь в отпуск, потому что полностью доверяю клубу. Но нам нужно еще решить несколько заадач. Если мы не станем чемпионами и не завоюем Кубок Италии, в клубе могут пересмотреть свое отношение ко мне, — заявил Аллегри.
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