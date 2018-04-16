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Дембеле: «Не собираюсь покидать „Барселону“, хочу надолго остаться в этом клубе»
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Дембеле: «Не собираюсь покидать „Барселону“, хочу надолго остаться в этом клубе» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что француз намерен покинуть «Барселону» из-за перебравшегося этой зимой из «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
«Я не собираюсь покидать «Барселону». Я подписал пятилетний контракт, и хочу надолго остаться здесь. Что касается конкуренции с Коутиньо, то я могу сказать одно: это «Барселона». Вот и все. Я очень рад, что Филиппе стал игроком нашей команды», –приводит слова Дембеле Goal.
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