Дембеле: «Не собираюсь покидать „Барселону“, хочу надолго остаться в этом клубе»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что француз намерен покинуть «Барселону» из-за перебравшегося этой зимой из «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

«Я не собираюсь покидать «Барселону». Я подписал пятилетний контракт, и хочу надолго остаться здесь. Что касается конкуренции с Коутиньо, то я могу сказать одно: это «Барселона». Вот и все. Я очень рад, что Филиппе стал игроком нашей команды», –приводит слова Дембеле Goal.