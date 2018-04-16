Усман Дембеле: «Не собираюсь уходить из „Барселоны“

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опроверг информацию о своем возможном уходе из клуба по окончании сезона. По словам французского форварда, у которого мало игровой практики, он не боится конкуренции и намерен отрабатывать свой пятилетний контракт.

— Не собираюсь никуда уходить после всего лишь первого сезона, — цитирует Дембеле goal.com. — У меня пятилетний контракт с «Барселоной». Я здесь надолго. Усиление конкуренции в случае перехода Гризманна? Это «Барселона». Здесь так. Я рад, что перешел Коутинью.