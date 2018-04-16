Дисквалифицированный за допинг капитан «Шахтёра» не намерен завершать карьеру футболиста

«Я на футбольном поле закончу, это 100 процентов. Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты. Есть доказательства, которые подтверждают, что я ничего не употреблял», — приводит слова Срны FootballHub.

Он также отметил, что есть доказательства его невиновности с которыми все согласились.

«За четыре месяца до положительной допинг-пробы тест был отрицательный и спустя пять месяцев также. Если одна из 14 проб оказалась положительной, то это случайность. У меня есть доказательства, с которыми все согласились», — добавил Срна.

Срок дисквалификации футболиста заканчивается 22 августа 2018 года. После этой даты Срна имеет право выйти на футбольное поле.

Ранее сообщалось, что капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна может стать главным тренером киевского «Арсенала».