Дисквалифицированный за допинг капитан «Шахтера» Срна не намерен завершать карьеру

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна, который был дисквалифицирован до 22 августа 2018 года за применение допинга, не намерен завершать профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Я на футбольном поле закончу, это 100 процентов. Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты. Есть доказательства, которые подтверждают, что я ничего не употреблял", — приводит слова Срны FootballHub.

Игрок также рассказал о доказательствах своей непричастности к употреблению допинга.

"За четыре месяца до положительной допинг-пробы тест был отрицательный и спустя пять месяцев также. Если одна из 14 проб оказалась положительной, то это случайность. У меня есть доказательства, с которыми все согласились", — подчеркнул футболист.

Ранее сообщалось, что Срна дисквалифицирован Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦ) за нарушение антидопинговых правил.