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В Волгограде стартовал конкурс «Лидер XXI века»
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В Волгограде стартовал конкурс «Лидер XXI века» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», в котором участвует молодежь от 14 до 30 лет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете молодежной политики, основная цель конкурса — выявить талантливых руководителей некоммерческих организаций, детских и молодежных общественных объединений.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября 2018 года через АИС «Молодежь России». Работы можно отправлять по адресу ecograd34@yandex.ru.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8-906-402-13-99.
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