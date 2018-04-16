В Волгограде стартовал конкурс «Лидер XXI века»

В Волгограде стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», в котором участвует молодежь от 14 до 30 лет.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете молодежной политики, основная цель конкурса — выявить талантливых руководителей некоммерческих организаций, детских и молодежных общественных объединений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября 2018 года через АИС «Молодежь России». Работы можно отправлять по адресу ecograd34@yandex.ru.

Подробную информацию узнавайте по телефону 8-906-402-13-99.