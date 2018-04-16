Глушаков — после поражения «Спартака» от «Урала»: «Бог все видит!»

Полузащитник ”Спартака” Денис Глушаков после поражения от «Урала» в гостевом матче 26-го тура РФПЛ выложил в «Инстаграме» пост, смысл которого для многих болельщиков команды остался непонятен.

Глушаков поделился фотографией с партнерами по команде, которую подписал фразой «Бог все видит!»

Болельщики «Спартака» в комментариях к сообщению пытаются разгадать, что имел в виду капитан команды, но к единому мнению так и не пришли.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился со счетом 2:1. Глушаков вышел на поле в стартовом составе, а на 77-й минуте, при счете 1:0 в пользу «Урала», был заменен.