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Глушаков — после поражения «Спартака» от «Урала»: «Бог все видит!»
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Глушаков — после поражения «Спартака» от «Урала»: «Бог все видит!» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник ”Спартака” Денис Глушаков после поражения от «Урала» в гостевом матче 26-го тура РФПЛ выложил в «Инстаграме» пост, смысл которого для многих болельщиков команды остался непонятен.
Глушаков поделился фотографией с партнерами по команде, которую подписал фразой «Бог все видит!»
Болельщики «Спартака» в комментариях к сообщению пытаются разгадать, что имел в виду капитан команды, но к единому мнению так и не пришли.
Матч «Урал» — «Спартак» завершился со счетом 2:1. Глушаков вышел на поле в стартовом составе, а на 77-й минуте, при счете 1:0 в пользу «Урала», был заменен.
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