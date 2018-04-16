В «стоп-листе»? Почему в автобусе невозможно расплатиться картой

Расчёт в муниципальном транспорте банковской картой всё популярнее у нижегородцев: по данным компании-оператора электронной системы оплаты проезда, только в декабре 2017 года именно так оплатили 380 тыс. поездок.

К сожалению, небольшое число пассажиров (меньше 0,2%) сталкивается при этом с некоторыми сложностями. Это не следствие каких-либо технических сбоев в работе системы, уверяет компания-оператор. Но у такого способа оплаты есть технологические ограничения, установленные правилами международных платёжных систем и национальной платёжной системы.

Откуда долги

Все подобные системы работают по постоплате: в трамвае или автобусе нет возможности производить такие операции, отправляя запрос в банк-эквайер (банк, организующий точки приёма банковских карт, — в данном случае в муниципальном транспорт. — Ред.) и получая ответ об успешном списании средств — слишком мало времени на всё. В пассажирском транспорте на регистрацию оплаты проезда, согласно техническим требованиям, отводится лишь 0,3 секунды. Сначала регистрируется поездка, затем терминал распечатывает контрольный билет или разрешает проход через турникет в метро. И только через некоторое время денежные средства списываются с карты.

Если по карте была совершена поездка, но списания средств не произошло, возникает задолженность. Автоматически по правилам платёжных систем банк-эквайер помещает карту в стоп-лист системы. Задолженность может образоваться из-за недостатка средств на карте к моменту оплаты, из-за блокировки карты банком или из-за технических проблем при выполнении запроса на списание средств.

Всем пассажирам компания-оператор советует следить за SMS— оповещениями о списании средств за проезд. Если сообщение не пришло, перед началом следующей поездки лучше заранее проверить состояние карты в системе. Сделать это можно в личном кабинете на специальной странице банка-эквайера, предоставляющего услуги по оплате проезда банковскими картами.

На неё легко попасть с главной страницы сайта оператора системы, кликнув на баннер «Оплачивайте проезд банковской картой». Если карта в стоп-листе, в личном кабинете можно и оплатить образовавшуюся задолженность (есть подробная инструкция для пользователей).

Не спешите

Другая возможная ситуация — на транспортном терминале появилось сообщение «Неверная карта». Это может произойти по следующим причинам: когда к терминалу приложили несколько карт одновременно, когда карту приложили не по центру считывателя, когда есть механические повреждения карты (чипа или внутренней антенны) или если карту слишком быстро отвели от считывателя. В редких случаях проблема может быть вызвана технологической несовместимостью карты и считывателя.

Повторите попытку оплаты этой картой ещё раз, дольше подержав её у считывателя. Если это не помогло, придётся заплатить за поездку другим способом, а потом обратиться с заявлением в банк-эмитент, выпустивший данную карту. Если терминал у кондуктора вовсе не реагирует на предъявление банковской карты, надо убедиться, что карта вообще работает по бесконтактной технологии.