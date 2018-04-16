Большая рыбалка: карпятники готовятся к Чемпионату Орла

Чемпионат города Орла по ловле карпа пройдёт водоёме «Кусты» в хотынецком районе Орловской области с 26 по 29 апреля 2018 г.

Как сообщили организаторы соревнований, цель чемпионата — пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей города Орла и Орловской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация рыболовного спорта в Орловской области.

В чемпионате по ловле карпа могут принимать участие любые команды, имеющие необходимое оборудование для обеспечения безопасности пойманной рыбы, а именно: • карповый мат; • карповые мешки (10 шт); • карповый подсачек; • снасти и оснастки, безопасные для карпа; • ловля на волосяную остнастку; • длинна удилищ не более 4 метров; наличие только безинерционных катушек.

На соревнование приглашаются делегации (пары двойки) до пяти человек, в том числе: 2 спортсмена, независимо от пола, одного запасного, одного тренера и представителя.

Продолжительность ловли — 72 часа. 26 апреля с 07:00 до 08:00— Работа мандатной комиссии, регистрация участников; с 08:00 до 09:00— Собрание представителей и жеребьевка; 10:00— Открытие соревнований; с 10:00 до 10:30 — выдвижение к секторам и подготовка к старту (команды выдвигаются в свои сектора и могут приступить к установке оборудования, сборке и оснащению удилищ, которые затем устанавливаются на стойку, но не могут быть заброшены до старта, приготовлению прикормки, а также могут начать маркирование дна); 11:00— старт соревнований. с 11:00 26.04.2018 до 11:00 29.04.2018 лов рыбы 29 апреля 11:00— Финиш (если перед самым окончанием соревнования кому-то из участников удалось подсечь рыбу, то ему предоставляется еще 15 минут, чтобы успеть завести ее в подсак); 13:00— Подведение итогов и построение. 13:30— Закрытие соревнований и отъезд команд.

В случае неблагоприятных погодных условий и непредвиденных обстоятельств организаторы соревнования вправе внести изменения в регламент проведения соревнования.

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