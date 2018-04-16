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Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: экстренный разговорник для жизни в Екатеринбурге
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Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: экстренный разговорник для жизни в Екатеринбурге 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
К приезду болельщиков Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге готовятся уже давно. Чинят дороги, приводят в порядок фасады зданий, ставят лавочки на бульварах… Сотрудники отелей и ресторанов тоже не мешкают — изучают английский язык, чтобы при случае ответить на вопрос иностранных клиентов «где в номере включается свет» или «что это у меня такое странное на тарелке».
Увы, не все екатеринбуржцы преуспели в изучении иностранных языков. Если повезет, можно наткнуться на прохожего, который всю Европу объездил и легко цитирует Шекспира в оригинале. Однако в городе до сих пор преобладают люди, способные произнести только «хеллоу» и «маде ин Чина». Чтобы любезно побеседовать с ними и получить нужную информацию, воспользуйтесь нашим разговорником.
Больше полезной информации для тех, кто собрался смотреть Чемпионат мира по футболу, в нашей рубрике «Шпаргалка».
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