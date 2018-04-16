Червиченко: «Паредесу чего-то не хватает в „Зените“. Команда больна» 

Бывший президент ”Спартака” Андрей Червиченко поделился мнением о сообщениях СМИ, согласно которым полузащитник ”Зенита” Леандро Паредес находится в сфере интересов ”Реала”, «Ювентуса» и ”Манчестер Юнайтед”.
«Есть же пример Маркоса Рохо, который играл в «Спартаке». Сложно было поверить в то, что человек уедет в Манчестер, заиграет там, а потом еще и станет вице-чемпионом мира. Но это же случилось. А на него столько сыпалось в «Спартаке», говорили, что он кривой. Видимо, Паредесу чего-то не хватает в «Зените», как не хватало Рохо в «Спартаке». Значит, нет здорового коллектива в Санкт-Петербурге не в плане взаимоотношений, а в плане выстроенной игры, связей на поле. Именно по-футбольному команда больна. Даже звездный игрок в такой ситуации не может проявить себя. Ну а если футболист решил уходить, значит, и ножку можно поджать, убрать, недобежать. Зачем ему рвать и метать в таком случае? Тем более — за несколько матчей до конца сезона», — цитирует Червиченко.