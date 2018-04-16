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Эдуард Безуглов: Васин, Панченко, Ташаев и Беленов входят в систему ADAMS
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Эдуард Безуглов: Васин, Панченко, Ташаев и Беленов входят в систему ADAMS 

Советский спорт 1 час назад
Пользователями ADAMS являются спортсмены, представители национальных антидопинговых организаций, международных и национальных спортивных организаций, Всемирного антидопингового агентства и специалисты лабораторий, аккредитованных WADA.
"У нас все просто. Как только РУСАДА возобновило свою работу в мае 2017 года, было возобновлено и тестирование игроков. Одновременно с этим всем российским клубам, которые поставляют игроков в сборную, было рекомендовано предоставить информацию о местоположении спортсменов в течение сезона — с тем, чтобы была возможность беспрепятственно их тестировать. Молодые игроки, которых сейчас привлекли в сборную, тестируются в общем порядке. Только в феврале было произведено более 150 проб. Пять человек у нас находятся в системе ADAMS, то есть, входят в пул международного тестирования. Это Панченко, Стоцкий, Васин, Беленов и Ташаев. Те, кто играет за сборную, регулярно тестируются УЕФА и ФИФА, причем все эти пробы, как я уже неоднократно говорил, анализируются в иностранных лабораториях", — цитирует Безуглова "РИА Новости".
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