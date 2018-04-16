Рейнгольд: «Локомотив — чемпион, „Спартаку“ ловить нечего»

— «Спартак» выбил себя из чемпионской гонки, вопросы сняты, «Локомотив» чемпион, ловить нечего. Только «красно-белые» сохраняли интригу в борьбе за золотые медали, но теперь всё кончилось.

Каковы шансы «Спартака» в борьбе с ЦСКА за серебро? У «красно-белых» неплохой календарь, но нельзя совершать такие ошибки, как в игре с «Уралом». Нужно немного дотерпеть, довести дело до ума, и сезон закончится. У «Спартака» есть все для того, чтобы занять второе место и выиграть Кубок России.