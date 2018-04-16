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Рейнгольд: «Локомотив — чемпион, „Спартаку“ ловить нечего»
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Рейнгольд: «Локомотив — чемпион, „Спартаку“ ловить нечего» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что «красно-белые» потеряли шансы на золотые медали после поражения от «Урала» (1:2).
— «Спартак» выбил себя из чемпионской гонки, вопросы сняты, «Локомотив» чемпион, ловить нечего. Только «красно-белые» сохраняли интригу в борьбе за золотые медали, но теперь всё кончилось.
Каковы шансы «Спартака» в борьбе с ЦСКА за серебро? У «красно-белых» неплохой календарь, но нельзя совершать такие ошибки, как в игре с «Уралом». Нужно немного дотерпеть, довести дело до ума, и сезон закончится. У «Спартака» есть все для того, чтобы занять второе место и выиграть Кубок России.
"Спартак" с 50 баллами занимает второе место в РФПЛ, а «Локомотив» лидирует с 55 очками. Кроме того, у подопечных Юрия Сёмина есть игра в запасе.
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